Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Katar'da Görüşmelerde Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Thani ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret çerçevesinde Katar'a geldi. İlk olarak Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Thani'yi ziyaret eden Bakan Yaşar Güler, askeri törenle karşılandı. Bakan Yaşar Güler ve mevkidaşı Al Thani, daha sonra görüşmeye geçti. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı. - DOHA