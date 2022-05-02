Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bayram namazını Balıklıgöl'de kıldı - Haberler

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bayram namazını Balıklıgöl'de kıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bayram namazını Balıklıgöl'de kıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bayram namazını kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de kıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bayram namazını kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de kıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Dün gece saatlerinde Şanlıurfa'ya gelen Bakan Akar, bayram namazını ise Balıklıgöl platosunda yer alan Halil'ü Rahman Camisinde kıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve ilçe belediye başkanlarının da eşlik ettiği Bakan Akar namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Hulusi Akar, Balıklıgöl, Bayram, Milli, Politika, Haberler

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