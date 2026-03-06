Milli Savunma Bakanı Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Chikovani ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.