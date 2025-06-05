Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile Brüksel'de Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile Brüksel'de Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'da Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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