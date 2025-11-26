Haberler

Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından ihraç edilen teğmenlerle ilgili konuştu. Güler, "Birinci olan kız teğmenimiz geliyor mikrofonun başına, 'Aileler lütfen tören alanını terk edin' diyor. Böyle bir hakkı var mı?" dedi.

  • Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatan teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı nedeniyle ihraç edilmediğini açıkladı.
  • Teğmenlerin ihracı, birinci olan kız teğmenin tören alanındaki ailelere 'Aileler lütfen tören alanını terk edin' demesiyle ilişkilendirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bütçe görüşmelerinde 30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatan teğmenlerin ihracına ilişkin eleştiriler üzerine teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı nedeniyle ihraç edilmediğini belirtti.

BAKAN GÜLER'DEN İHRAÇ EDİLEN TEĞMENLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşülmeye devam ediyor. Bütçe görüşmeleri sırasında CHP'li bazı milletvekillerinin 30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatan teğmenler hakkında açılan soruşturma sonrası ordudan ihraç edilen öğrencilere ilişkin eleştirilerine Bakan Güler cevap verdi.

"TEĞMENİMİZİN, AİLELERİN TÖREN ALANINI TERK ETMESİNİ İSTEMEYE HAKKI VAR MI?"

Teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı ve kılıç çektiği için orduyla ilişkilerinin kesilmediğini söyleyen Güler, "Bu tören bittiği anda tüm aileler kendi çocuklarıyla sarılıp öpüşmek için tören alanına girmiş durumda. Bu vaziyette iken birinci olan kız teğmenimiz geliyor mikrofonun başına, 'Aileler lütfen tören alanını terk edin' diyor. Böyle bir hakkı var mı?" dedi.

Yorumlar (41)

Haber YorumlarıAhmet Yel:

Hâlâ kendisini 1980 li yillarda zannediyor hanımefendi babası anası nasıl asiladiysa artık geçti o dönemler geçti babasının çiftliği sanki iyi oldu bir gram üzülmedim.Bunlarin zihniyeti peygamber ocağı olan orduyu içkici yuvası dansözler yuvası eğlence yuvası yapmak

Yorum Beğen822
Yorum Beğenme464
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsman Torun:

Bu darbeci kafadaki insanlar nasıl harp akademisine alınıyor anlamıyorum..... Yerli ve milli teğmenlere ihtiyacımız var.......

Yorum Beğen542
Yorum Beğenme259
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Osman, sen anlayamazsin Kardesim..Ama BIZ Turkler biliyor ve anliyoruz

yanıt135
yanıt115
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Aileler tören alanını terk edin demekle darbeci mi olunuyor? Nasıl bir algıcısınız siz..

yanıt126
yanıt182
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Kafaya bak kafaya.milli yerli olsun derken Atatürkçü olmasın demek istiyor ...şark kurnazını görüyor musunuz

yanıt112
yanıt141
Haber YorumlarıAdem Sevindik:

AFGANŞSTANA GŞT ORASI SENİN YERLİ VE MİLLİN

yanıt28
yanıt72
Haber YorumlarıAyşe Elmas:

Darbe mutfakta cebindeki paraya oldu üzgünüm.

yanıt20
yanıt36
Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Bu tür insanları ve bunun gibi olan tüm teğmenleri görevden uzaklaştırmak lazım Orası babasının çiftliği değil önce insan olmak lazım

Yorum Beğen360
Yorum Beğenme193
yanıtYanıtla
Tüm 41 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
