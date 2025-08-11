Milli Savunma Bakanı Güler, Kosova'lı Bakan Damka ile Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Güler, Kosova'lı Bakan Damka ile Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan, baş başa görüşmelerde bulundu.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Bakan Güler, konuk bakanı kapıda karşıladı. Damka'nın bakanlık özel defterini imzalamasının ardından, iki bakan baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Kazada hayatını kaybeden Deniz Servan Narin'in son paylaşımı ortaya çıktı

Hayatını kaybeden sosyal medya fenomeninin son paylaşımı ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni feci şekilde can verdi! Kaza anı kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.