Milli Savunma Bakanı Güler ile Rusya Savunma Bakanı Belousov Görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Güler ile Rusya Savunma Bakanı Belousov Görüşmesi
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Bakan Güler, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Andrey Belousov ile telefon görüşmesi yaparak, İran-İsrail çatışmaları ve bölgesel güvenlik konularında fikir alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Andrey Belousov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Güler, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Andrey Belousov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran- İsrail arasındaki çatışmalar başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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