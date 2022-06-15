Bakan Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Burculadze ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Gürcistanlı mevkidaşı Jaunşer Burculadze ile bir görüşme gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Gürcistanlı mevkidaşı Jaunşer Burculadze ile bir görüşme gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili görüşmelerde bulunuyor. Bakan Akar, NATO Karargahı'nda Gürcistan Savunma Bakanı Jaunşer Burculadze ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında savunma alanındaki iş birliği ile Karadeniz ve Kafkasya'daki bölgesel güvenlik konuları ele alındı. - BRÜKSEL İhlas Haber Ajansı / Politika Hulusi Akar Gürcistan Brüksel Politika Haberler

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