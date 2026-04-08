MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı, saat 16.43'te başladı. Toplantıda, İstanbul'da polise yönelik terör eylemi, ABD-İsrail İran savaşı ve Orta Doğu'daki süreç, Adana ve Karadeniz'de kurulması planlanan NATO karargahları ile 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ele alınacağı belirtildi. Toplantı sonunda İletişim Başkanlığı tarafından bildiri yayımlanması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı