Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a taziye ziyareti gerçekleştirdi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın babası Şevki Bolat için taziye ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Tekin, Bahçelievler Abidin Pak Öğretmenevi'ndeki taziye evinde Bakan Bolat'a taziyelerini iletti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a taziye ziyareti gerçekleştirdi.
Bakan Tekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bakan Bolat'ın babası Şevki Bolat için Bahçelievler Abidin Pak Öğretmenevi'ndeki taziye evine geldi.
Burada Bakan Bolat'a taziyelerini ileten Bakan Tekin, yapılan duaların ardından ayrıldı.