Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Pasinler'de Belediyeyi Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum programı çerçevesinde Pasinler ilçesine geldi. Pasinler AK Parti İlçe teşkilatını ziyaret ettikten sonra cuma namazını kılmak için Atilla Dölekli Camii'ne gitti. Bakan Tekin, cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Cuma namazı çıkışı Pasinler Belediye Başkanı Abdullah Dölekli'yi makamında ziyaret eden Bakan Tekin, ilçe ile ilgili bilgi aldı ve sorunları not etti. Pasinler ziyareti sonrası Bakan Tekin, Köprüköy ve Hınıs ilçelerini ziyaret için kara yolu ile programını sürdürdü.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum programı çerçevesinde geldiği Pasinler ilçesinde belediyeyi ziyaret etti ve cuma namazını kıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pasinler AK Parti İlçe teşkilatını ziyaret ettikten sonra cuma namazını kılmak için beraberindekilerle birlikte Atilla Dölekli Camii'ne geldi. Araç yerine yürümeyi tercih eden Bakan Tekin, cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Cuma namazı çıkışı Pasinler Belediye Başkanı Abdullah Dölekli'yi makamında ziyaret eden Bakan Tekin, ilçe ile ilgili bilgi aldı ve sorunları not etti. Pasinler ziyareti sonrası Bakan Tekin, Köprüköy ve Hınıs ilçelerini ziyaret için kara yolu ile programını sürdürdü. - ERZURUM