Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Özel eğitim öğretmenlerinin taban maaşı kanunla çözülecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel eğitim sektöründe çalışan öğretmenlerin taban maaşı konusuna ilişkin, "Bu iş kanunuyla çözülecek bir konu. Sorunları çözmek için gerekli adımları atıyoruz. İyi niyetle problemleri çözmek için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Geçtiğimiz günlerde eğitim sektöründe iş yapan sendikalar ile yapılan toplantının gece 00.00'a kadar sürdüğünü hatırlatan Bakan Tekin, "Çok verimli bir toplantı yaptık. Çıkışta da özel sektör öğretmenleriyle konuştuk. Kısa bir şey diye geçiştirmesinler. Bakanlıktaki tüm birim amirlerimiz oradaydı. Tablo böyleyken kısa ayaküstü bir görüşme olarak lanse edilmesin lütfen" ifadesini kullandı.

"Kamuoyunda görüşmüyorlar gibi lanse etmelerinden rahatsızım"

Daha önce çok defa özel sektör öğretmenleri temsilcileri ile görüştüğünü belirten Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Kamuoyunda görüşmüyorlar gibi lanse etmelerinden gerçekten rahatsızım. Daha ne kadar görüşeceğiz? Görüşüyoruz, problemlerin çözümü için adım attığımızı ve çaba sarf ettiğimizi kendileriyle paylaşıyoruz. Pazartesi gecesi toplantımız biter bitmez tekrar söylüyorum, 'Gece 00.00'da bitti toplantımız. Onlar bekliyorlardı görüştük.' Sanki onları bekletiyormuşuz gibi bir algı da veriyorlar, bu da yanlış. Bizim zaten devam eden bir toplantımız vardı. Kendileri randevusuz geldi, biz toplantımız bittikten sonra kendileriyle görüştük."

Taban maaş ve Öğretmenlik Meslek Kanunu

Taban maaş konusunun Öğretmenlik Meslek Kanunu'na eklenmesi konusunda bir çalışma olup olmadığı sorusu üzerine Bakan Tekin, "Bu iş kanunuyla çözülecek bir konu. Sorunları çözmek için gerekli adımları atıyoruz. İyi niyetle problemleri çözmek için çaba sarf ediyoruz" ifadesini kullandı. - ANKARA