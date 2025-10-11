Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi'ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında Aslanlı Çeşme'den su içen Tekin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin kabrinde dua etti.

Bakan Tekin, Nevşehir'de ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Tekin, Nevşehir Valisi Ali Fidan ile bir süre görüştü. Bakan Tekin, daha sonra Hacıbektaş ilçesine geçerek, Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi'ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında Aslanlı Çeşme'den su içen Tekin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin kabrinde dua etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde hibe edilen arsa üzerine Horasan Erenleri Derneği tarafından yaptırılan dergah ve cemevinin açılışına da katılan Bakan Tekin, açılış programında vatandaşlarla bir araya geldi. - NEVŞEHİR