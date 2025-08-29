Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'da Vatandaşlarla Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, memleketi Erzurum'un Uzundere ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe merkezinde esnaf ziyareti de yapan Bakan Tekin, çocuklarla bir araya geldi, sohbet etti ve onlara okul çantası hediye etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gezi sonrası yaptığı değerlendirmede, "Memleketim Erzurum'da, AK Parti Uzundere İlçe Başkanlığımızı ziyaret ederek, vatandaşlarımızla hasbihal ettik. İlçe Başkanımız Sayın Harun Han ve teşkilatımızla bir araya geldik. AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurulduğu günden bugüne; millete hizmette en önde koşan, her türlü zorluğa karşı milletinin sesi olan, evlatlarımızın geleceği için bu vatanı ilelebet muhafaza ve müdafaa ederek Türkiye'mizi her alanda yükseltmek için durmadan çalışan bir harekettir. İnşallah, aziz milletimize ve memleketimiz Erzurum'a daha çok hizmet götürecek, ülkemizi ve evlatlarımızı daha ilerilere taşıyacağız. Değerli Başkanımıza ve teşkilatımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. - ERZURUM