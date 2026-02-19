Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da gençlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da gençlerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da gençlerle bir araya gelerek ramazan ayını kutladı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Tekin, iftar programlarının ardından Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki "AK Parti Ramazan Çadırı"nı ziyaret etti.

Burada gençlerle bir araya gelen Tekin, gençlerin ramazan ayını tebrik ederek bir süre sohbet etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Bakan Tekin, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve gençlerle masa tenisi ile langırt oynayıp fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA " / " + Yunus Hocaoğlu -
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız

Bakan Fidan, direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dehşet evi! Yakınlarına mesaj attı, bir kadınla birlikte ölü bulundu

Dehşet evi! Yakınlarına mesaj attı, bir kadınla birlikte ölü bulundu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber

Taraftarı kahreden haber
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Dehşet evi! Yakınlarına mesaj attı, bir kadınla birlikte ölü bulundu

Dehşet evi! Yakınlarına mesaj attı, bir kadınla birlikte ölü bulundu
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! Binlerce kişi işsiz kalacak
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü

Mansur Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren ziyaret