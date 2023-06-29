Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kurban Bayramı nedeniyle Gümüşhane'ye ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında valilik, belediye ve siyasi parti başkanlıklarını ziyaret eden Bakan Tekin, vatandaşlarla da bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

- Milli Eğitim Bakanı Tekin, Gümüşhane'de ziyaretlerde bulundu

GÜMÜŞHANE - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kurban Bayramı nedeniyle bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Gümüşhane'ye geldi.

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Gümüşhane'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilk olarak Gümüşhane Valiliği'ne geldi. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Tekin ve beraberindeki heyet daha sonra valilik makamına geçti. Burada gerçekleşen sohbetin ardından Kemaliye Camii'nde bir cenaze namazına katılan Bakan Tekin daha sonra Gümüşhane Belediyesi'ne de ziyarette bulundu.

Gümüşhane Belediyesi'ndeki ziyaretin ardından sırasıyla Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı'na da ziyaret gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son olarak Atatürk Parkı'nda Gümüşhaneli vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti ve bayramlarını kutladı.

Bakan Tekin programın sonunda, terör örgütü PKK tarafından 2017 yılında şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın Torul'da bulunan baba ocağını ziyaret ederek kentten ayrıldı.

(UA-RE-ÖS-Y)