Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da okul açılışında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bundan 20 yıl önce eğitimle ilgili bir projeksiyon çizdik ve adım adım o gün çizdiğimiz projeksiyona ülkemizi taşıdık." dedi.

Bakan Tekin, yapımı tamamlanan Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bakan olduğu günden beri resmi bütçeyle yaptıkları okulların hiçbirinin açılışını yapmadığını söyledi.

Sadece hayırsever statüsünde yapımı tamamlanan okulların açılışlarına gittiğini bildiren Tekin, "Burada Evyap ailesinin Erzurum'a böyle bir katkısının olacağını duyunca bu açılışta bulunmak istedim. Evyap ailesine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Türkiye'deki eğitim öğretim sürecine değinen Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de eğitim öğretim sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde yapılanlar çok çabuk unutuluyor. Şunu her ortamda ifade ediyorum. İsmini yazmadan bir ülkede 20 yılda, eğitim öğretim süreçleriyle ilgili o güne kadar ki 80 yıllık geçmişte yapılanlardan daha fazlası yapıldı desek ismini yazmasak, Türkiye demesek eğitim fakültelerimizde eğitim devrimi gerçekleştirilen bir ülke diye hikayesi anlatılır. Türkiye'de aynen böyle hikayesi sürekli anlatılacak bir eğitim öğretim sürecini Sayın Cumhurbaşkanımızın birebir takibi ve destekleriyle 20 yılda yaşadık."

"Üzerine çok konuşulacak bir devrim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'yi kurarken ve 2002 seçimleri öncesi beyannamesine değinen Tekin, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız şu hususların altını çizmiş ve 'AK Parti eğitim alanında köklü bir reform hareketi hedefliyor. Biz iktidara gelirsek Türkiye'nin nitelikli bir eğitim öğretim altyapısına kavuşmak için insanı merkeze alan bir yaklaşım benimseyeceğiz' demiş. Yani insanın temel hak ve hürriyetlerini merkeze alan, onu önceleyen bir eğitim öğretim felsefesi benimseyeceğiz diyor. Bir başka husus kamu okullarının eğitim kalitesini artırmak ve teknolojik olanaklarını geliştirmek. Şu anda Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü raporunda diyor ki 'Türkiye, dünyada neredeyse bütün dersliklerinde akıllı tahta olan tek ülke.'

Şu anda 65 bin civarında resmi okulumuz var. Bu okullarımızın tamamında internet erişim hizmeti var. Bu okulların tamamında 650 bin derslik de internete bağlı. İnternet üzerinden, Bakanlık merkez teşkilatından, dünyanın en büyük eğitim öğretim içeriği portalı olan EBA'dan veri transferi yapılabilen ve çocuklarımıza her konuyu öğretmenlerimiz tarafından çok farklı şekillerde anlatan bir platformumuz var. Yani Narman'daki bir öğretmenimiz çocuklarımıza bir başka öğretmenin dersini anlatmak istiyorsa yani kendisine ilave olarak EBA'dan faydalanabilir. Açıyor EBA'yı Türkiye'nin herhangi bir ilindeki öğretmenin anlatıp EBA'ya yüklediği aynı konuyla ilgili örnek uygulamayı çocuklarına seyrettirebiliyor. Bu, üzerine çok konuşulacak bir devrim, çok konuşulması gereken bir nitelik."

Beyannamedeki hedeflerle ilgili Tekin, "Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bundan 20 yıl önce eğitimle ilgili bir projeksiyon çizdik ve adım adım o gün çizdiğimiz projeksiyona ülkemizi taşıdık. O gün diyor ki '5. sınıftan itibaren çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerine göre seçmeli dersler oluşturularak çocuklarımız ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilecek', 'İlk ve orta öğretimde din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin dışında velilerimizin rızasına bağlı olarak çocuklarımıza seçmeli din derslerinin verilmesini hayata geçireceğiz' diyor. Bunu 2001'de diyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Tekin, okullarda verilen Türkçe derslerinin önemini vurgulayarak, göreve başladığından beri Türkçe dersinin ana ders haline dönüştürülmesi için süreç yürüttüklerini anlattı.

Türkçe derslerinde ölçme ve değerlendirme mekanizmalarının değiştirildiğine ve başarılı olunabilmesi için 70 koşulunun getirildiğine işaret eden Tekin, "Türkiye'nin her tarafından çocuklarımız hangi ders olursa olsun başarılı olmaları için Türkçeden kendilerini doğru ifade etmelerini istedik. Çünkü ana dilde kendini doğru ifade eden bir gencimiz sadece eğitim öğretim hayatında değil aynı zamanda aile hayatında, toplumsal hayatında ve sosyal hayatında, iş hayatında da daha başarılı olacaktır diye düşünüyoruz." dedi.

"Bugün Türkiye'de yasak yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Eğitimin önündeki bütün yasakları kaldıracağız." cümlesini de hatırlatan Tekin, "Bugün Türkiye'de yasak yok. Bugünler ana gündem konularından bir tanesi olduğu için söyleyeyim. O gün Kürtçe şarkı söylediği için linç edilen sanatçılar vardı, ülkenin popüler sanatçıları. Bugün devletin resmi eğitim kurumlarında çocuklarımız kendi tercihlerine bağlı olarak seçmeli Kürtçe, Zazaki, Çerkezce, Abazca, Lazca bütün bu dersleri alabiliyorlar. Bunların hepsi o dönemde yapılmış şeyler." diye konuştu.

Türkiye'nin eğitim istatistiklerini anlatan Tekin, 2002 yılında ülkede 367 bin olan dersliğin 626 bine, 18 olan bilim sanat merkezinin 364'e, 2 bin 700 olan spor salonun 12 bin 214'e, 21 bin olan laboratuvarın 50 bine çıkarıldığını anlattı.

Bakan Tekin, 1 milyon 100 bin öğretmenin yüzde 80'inin AK Parti hükümetleri döneminde atandığını söyledi.

Ders kitaplarının devlet tarafından verilmesi uygulamasının başlatılmasından bu yana 4 milyar kitabın dağıtıldığını açıklayan Tekin, 2025-2026 eğitim sezonunda ise 200 milyona yakın ders kitabının öğrencilere verildiğini kaydetti.

"Bütçeden en büyük payı Milli Eğitim Bakanlığı aldı"

Kendisinin siyaset bilimci olduğunu ifade eden Tekin, "Bir ülkede eğer eğitim bütçesi en üst sırada ise bu ülkenin demokratikleşme göstergesi açısından önemlidir. Türkiye'de, AK Parti iktidarı döneminde neredeyse bütün bütçe dönemlerinde, bütçeden en büyük payı Milli Eğitim Bakanlığı aldı. Bu yıl da öyle, önümüzdeki yıl da böyle olacak. Bu çok önemli bir gösterge." şeklinde konuştu.

Eğitim öğretim hizmetlerinin sadece Bakanlıkla yürütülebilecek bir iş olmadığını, başarı için topyekun çalışılması gerektiğini işaret eden Tekin, eğitimi destekleyen hayırsever iş insanlarına teşekkür etti.

Bakan Tekin, programın ardından açılışı yapılan okulda incelemelerde bulundu.

Okulu gezen Tekin, bir süre öğrencilerle sohbet ettikten sonra, bir sınıftaki müzik dinletisini dinledi.