Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu ramazanı da öğrencilerin okul hayatına temas eden bir eğitim ve değer zamanı olarak ele aldıklarını belirterek, "Bu anlayışla okullarımızda her zaman olduğundan daha fazla, çocuklarımızın paylaşmayı, saygıyı ve birlikte yaşama kültürünü hissedebilecekleri faaliyetleri teşvik ettik." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bu bayram da gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Ramazan-ı Şerif'in ruhlarımızı arındıran iklimini geride bırakırken kalplerimizi birbirine yaklaştıran, kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendiren bir bayram sabahına daha ulaştık." ifadesine yer verdi.

"Bayramlarımız, ortak kaderimizi hatırladığımız, birbirimizin hukukuna sahip çıktığımız ve büyük bir millet olduğumuzu yeniden idrak ettiğimiz benzersiz vakitlerdir." değerlendirmesini yapan Tekin, aynı selamda buluşmanın, aynı sevinci paylaşmanın ve gönül almanın bizi biz yapan değerlerin tezahürü olduğunu vurguladı."

Hürmet, merhamet, paylaşma ve dayanışmanın bu günlerde söz olmaktan çıkarak, hayata karıştığına işaret eden Tekin, "Bir çocuğun büyüklerinin elini öperken gösterdiği edep, sınıf sıralarında verdiğimiz eğitimin, aile ortamında filizlenen terbiyenin en kıymetli meyvesidir. Bu nedenle maarif davamızın merkezinde bu toprakların insanı vardır, aklı ve kalbi birlikte olgunlaşan, karakteri sağlam nesiller yetiştirme azmi vardır." ifadelerini kullandı.

"Millet olmanın asıl gücü burada saklıdır"

Tekin, millet olmanın gücünün, aynı kazanımlar için ortak bir coşku duymakta, zor zamanlarda omuz omuza verebilmekte, sevinçte ve kederde aynı yürekle buluşabilmekte olduğunu belirterek, aynı istikamete bakan kalplerin oluşturduğu o büyük birlik ruhunun, gerektiğinde tek yürek, tek irade ve tek yumruk olabilme kudretinin en güçlü teminatı olduğunu vurguladı.

Ortak bir dilde buluşabilen, aynı değerler etrafında kenetlenebilen ve sevinçte de kederde de birbirinin yanında durabilen bir millet olabilmenin bu toprakların tarih boyunca bizlere bıraktığı en kıymetli miras olduğunu ifade eden Tekin, bayram günlerinin, bu büyük birlik duygusunun en berrak şekilde hissedildiği zamanlar olduğunu belirtti.

Tekin, "Aynı selamda buluşan insanlar ve aynı umut etrafında kenetlenen bir toplum. İşte millet olmanın asıl gücü burada saklıdır. Böyle günler bize bir kez daha hatırlatır ki birbirimizi tanıdıkça gönüllerimiz genişler, gönüller genişledikçe yalnızlık azalır, aranan manaya yaklaşılır, yaşamın güzelliği ve amacı idrak edilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Evlatlarımızın bu ayın manevi atmosferini yaşayarak tecrübe etmelerini arzu ettik"

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu ramazanı da öğrencilerimizin okul hayatına temas eden bir eğitim ve değer zamanı olarak ele aldık. Bu anlayışla okullarımızda her zaman olduğundan daha fazla çocuklarımızın paylaşmayı, saygıyı ve birlikte yaşama kültürünü hissedebilecekleri faaliyetleri teşvik ettik. Evlatlarımızın bu ayın manevi atmosferini sınıfta, koridorda, okul bahçesinde ve arkadaşlık ilişkilerinde yaşayarak tecrübe etmelerini arzu ettik. Böylece bu kadim geleneğin bereketinin çocuklarımızın neşesiyle buluşarak hayatın içinde yeniden anlam kazanmasına inşallah vesile olduk. Hamdolsun. Bu ramazan, çocuklarımızın manevi terbiyeyi daha derinden hissederek yaşadıkları ve paylaşmanın sevincini birlikte çoğalttıkları bir zaman dilimi olarak geride kaldı. İşte bu canlı tablo, yetiştirmek istediğimiz neslin mayasının nerede yoğrulması gerektiğini bize açıkça göstermektedir. Evlatlarımızı ekranların geçici parıltısından uzaklaştırıp yüz yüze muhabbetin sıcaklığıyla buluşturmak, mahallemizin, akrabalık bağlarımızın ve aile ortamının taşıdığı irfanı onlara hissettirmek hepimizin vazifesidir"

Ailede başlayan bu değer yolculuğunun, okullarda kazandırılan bilinçle birleştiğinde yarınlarını taşıyacak güçlü bir nesil yetiştirdiğini, Türkiye Yüzyılı'nın temelinin bu sağlam karakterde, bu köklü bağda ve bu diri birlik ruhunda yükseleceğini belirten Tekin, bu mübarek günlerin yeryüzünde acıyla imtihan edilen tüm kardeşleri için huzura, adalete ve selamete vesile olması temennisinde bulundu.

Tekin, "Bayram sevincimizin mazlumların duasıyla anlam bulmasını diliyor, kırgınlıkların geride kaldığı, gönüllerin tamir olduğu bir bayramı en büyük zenginliğimiz kabul ediyorum. ve Yunus'umuzun 'Gelin tanış olalım, İşi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, Dünya kimseye kalmaz' dizeleriyle en büyük güvencemiz sevgili öğrencilerimizin, maarif ailemizin, evlatlarının istikbali için emek veren değerli velilerimizin ve aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Birliğimiz daim, kardeşliğimiz kavi, Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.