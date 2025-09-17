Milli Eğitim Bakanı Tekin'den, Erzurum'da sürpriz okul ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği okulda bir öğretmenin doğum gününü kutladı.

Bakan Tekin, kentteki programları kapsamında Yakutiye ilçesindeki Raif Azak İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Taleplerini dinlediği öğrencilerin ailelerine "selam" gönderen Tekin, öğretmenler odasında da öğretmenlerle görüştü.

Öğretmenler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli konusunda Tekin'e fikirlerini iletti.

Bakan Tekin, burada bulunan fen bilimleri öğretmeni Dilek Akgün Karagül'ün de doğum gününü, sürpriz yaparak kutladı.

Karagül, kendisine çiçek ve kalem hediye eden Tekin'e teşekkür etti.

Daha sonra Şükrüpaşa Şehit Kadir Kayveni İlkokulu'na geçen Tekin, burada da öğretmenlerle bir araya gelip sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.