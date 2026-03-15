Bakan Tekin, 'Cihannüma İstanbul Sahur Meclisi' programına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fatih'te düzenlenen Cihannüma İstanbul Sahur Meclisi programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cihannüma Derneği İstanbul Temsilciliğince Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cihannüma İstanbul Sahur Meclisi programına katıldı. Programa Tekin'in yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Cihannüma Genel Başkanı Selim Cerrah, Cihannüma İstanbul İl Başkanı Abdullah Zerrar Cengiz, Cihannüma Kurucu Teşkilat Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği Başkanı Ebubekir Ceylan ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal hayattaki önemine değinerek, "Cihannüma benim için yeri ayrı olan bir sivil toplum örgütü. Sivil toplum kuruluşlarının toplumun gelişmesinde önemli bir rolü var. Daha adil bir dünya ve milli manevi değerlere bağlı kuşaklar yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle çalışmalara başladığını, müfredat değişikliğini gündeme getirdiklerini aktaran Tekin, "O gün bizi eleştirenler bugün yine eleştirmeye devam ediyorlar. O tarihten sonra da yine benzeri çalışmalarımızı yürüttük" şeklinde konuştu.

Bakan Tekin, okullarda daha önce de orman yangınları farkındalık etkinlikleri başlattıklarını hatırlatarak, "Ramazan ayı geldiğinde de biz dedik ki, bizim kültürümüzde ramazan milli birliğin, beraberliğin en önemli sembollerinden bir tanesi. Biz de bu ramazanı böyle bir etkinlik silsilesiyle geçirelim istedik. Bunu yaparken de anayasadan, kanunlardan bize bu sorumluluğu hatırlatan ifadeleri koyarak altında da, en son kısmında da bir uyarıda bulunduk. Dedik ki, bu bir gönüllülük ve mahremiyet ilkesine uygun olarak yapılacak farkındalık süreci" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı