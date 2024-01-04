Üye Girişi
Haberler

Milli Eğitim Bakanı Kastamonu'da eğitim değerlendirme toplantısına katıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kastamonu ziyaretleri çerçevesinde Vali Meftun Dallı'yı ziyaret ederek il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kastamonu ziyaretleri çerçevesinde Vali Meftun Dallı'yı ziyaret ederek il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kastamonu'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kastamonu Valiliği önünde Vali Meftun Dallı, Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekçi, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile il protokolü tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Tekin, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Vali Dallı tarafından çeşitli hediyelerin takdim edildiği Bakan Tekin, ardından il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı. Valilik Toplantı Salonunda il ve ilçe milli eğitim müdürleri ile bir araya gelen Bakan Tekin, çalışmalarla ilgili bilgi alarak talepleri dinledi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yusuf Tekin Kastamonu Eğitim Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title