Milli Eğitim Bakanı Elazığ'a ziyaret gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'a bir dizi temas ve ziyaret için geldi. Elazığ Valisi Ömer Toraman tarafından karşılanan Bakan Tekin, valilik şeref defterini imzaladı ve Harput Arap Baba tavan çinisi hediye aldı. Daha sonra Vali Toraman ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi temas ve ziyaret için Elazığ'a geldi.

Bakan Tekin, valilik bahçesinde Elazığ Valisi Ömer Toraman ve protokol tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Tekin'e, Vali Toraman, Harput Arap Baba tavan çinisi hediye etti. Tekin, daha sonra Toraman ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.