Milli Eğitim Bakanı Burdur Valiliğini Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur Valiliğini ziyaret etti.

Bir dizi program ve ziyaretlerde bulunmak üzere kentte gelen Tekin'i Valilik önünde yöresel kıyafet giyen çocuklar çiçekle karşıladı.

Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Tekin, daha sonra kentteki çalışmalar hakkında Vali Türker Öksüz'den bilgi aldı.

Ziyarette, AK Parti Burdur Milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ve diğer ilgililer hazır bulundu.

Bakan Tekin, buradan Ercan Akın Fen Lisesine geçerek öğretmenlerle basına kapalı yapılan toplantıya katıldı.