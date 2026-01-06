Haberler

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yazım ekibi ortak rapor için ikinci kez bir araya geldi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri, ortak rapor hazırlamak üzere ikinci kez bir araya geldi. MHP'li Feti Yıldız ve CHP'li Murat Emir, raporun bu ay içinde çıkacağını belirtti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için ikinci kez bir araya geldi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden oluşan yazım ekibi ikinci kez toplandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, rapor yazılması konusunda hazırlık yapacaklarını belirterek, "Genel olarak konuşuruz, başlıkları tespit ederiz, önümüzdeki günlerde yazımı başlar. Raporu da bu ay içinde çıkartırız" dedi.

Yıldız, infaz düzenlemesini yaptıklarını hatırlatarak, "İnfaz Kanunu çıkarırsak infaz düzenlemesi de içinde olur. Anayasa'da eşitlik ilkesine uygun bir yasa çıkartırız" şeklinde konuştu.

Ortak raporun ocak ayı içinde çıkıp çıkmayacağı sorusu üzerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de, "Birlikte değerlendireceğiz. Partiler arasında zaman sorunu çıkacağı kanaatinde değilim. Herkes yapıcı, üstüne düşeni yapma konusunda samimi davranıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

500

