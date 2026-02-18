Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun raporunun görüşüldüğü toplantıda, siyasi partilerin temsilcileri değerlendirmelerde bulundu."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 21. toplantısı gerçekleştirildi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, sürece katkı yapan siyasi parti liderlerine ve milletvekillerine teşekkür etti.

Koçyiğit, bundan sonra da bu sürece katkı sunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, ortak rapor taslağına dair farklı görüşleri olduğunu aktardı.

"Kürt meselesi terör kavramı ile anılamaz" diyen Çiçek, bunun kök nedenleri itibarıyla tek boyutlu bir sorun olmadığını ifade etti."

Ana dilin yalnızca bir iletişim aracı olmadığını kaydeden Çiçek, şöyle konuştu:

" Türkiye'de farklı dil ve kültüre sahip milyonlarca insanın, başta Kürtçe olmak üzere ana dili hakkına yönelik kısıtlayıcı düzenlemelerin, uygulamaların ve kamusal engellerin ortadan kaldırılması ve çok dillilik ile barışılması gerekmektedir. Sonuç olarak, ortak rapor dili, tek taraflı bir dil olmamalıdır. Birçok kesimde farklı travmatik etkiler yaratan birçok kavram yeniden değerlendirilmelidir. Metnin ruhuna, sahici ve toplumsal vicdana hitap eden bir dil yerleştirilmelidir. Barış, sadece sonuç değil, yöntemin ve dilin kendisidir aynı zamanda. Unutmayalım ki, dil kırılgansa, sonuç da kırılgan olma ihtimalini barındırır."

"Feshin ve tasfiye sürecinin eş zamanlı yürütülmesi gerektiği açıktır"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, süreci bugüne taşıyan emektarlara teşekkür ettiğini söyledi. Raporda bazı eksiklikler olduğunu anlatan Ekmen, "Örgüt fesih iradesini ortaya koyduğu an yasa çıkmalıydı. Burada teslim tespiti sürecine dair bir yumuşama gözüküyor ama yasanın çıkarak feshin ve tasfiye sürecinin eş zamanlı yürütülmesi gerektiği açıktır. Ümit ediyoruz, bayrama kadar bu yasa Meclis'e gelir ve bu raporda ortaklaşma gibi, yasanın hazırlanmasında arka planda ilgili kurumlar muhataplarıyla ortaklaşır. Sonra da siyasi partilerle ortaklaşma gözetilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ekmen, bir mekanizma üretilerek yürütme tarafından hazırlanan raporların TBMM'nin gündemine taşınmasını istedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, bu sürecin, Türkiye'de yeni bir başlangıç yapılmasına, tüm mağduriyetlerin giderilmesine ve büyük bir toplumsal bütünleşmeye vesile olmasının, gruplarını oluşturan partilerin ortak temennisi olduğunu aktardı.

Kaya, "Bu belgenin Meclisimizin ve kamuoyunun takdirine sunulmasından sonra siyasi partilerimiz ve milletvekillerimiz olarak bir siyasi irade ortaya koyup raporun çerçevesini çizdiği süreç yasaları, demokratik ve hukuk devletinde eksiklikler ya da daha kamil manada bir demokrasi hedeflemesi için ortaya koyulmuş önerilerin süratle yasalaştırılmasına dair bir eylem planını ortaya koymamız lazım." dedi.

"Meselenin asayiş ve güvenlik parantezine mahkum edilmesi riskini taşıyor"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da rapordaki bazı kısımlara ilişkin itirazlarını dile getirdi.

Raporda yer alan yürütme içerisinde bir mekanizmanın oluşturulması görüşüne katılmalarının mümkün olmadığını bildiren Aksakal, "Zira devlet içinde devlet olamaz. Devletimizin yürütme organı bu işlevlerini yerine getirecek yetkin ve tecrübeli kadrolardan oluşan mekanizmalar yeterince mevcuttur. 6. başlık altında oluşan beklentilerin neredeyse tamamının Suriye'de yaşanan sürecin bir benzerinin tezahür edebileceği izlenimi yarattığı gözden uzak tutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ise raporun grubu olmayan partilere son anda sunulduğunu söyleyerek, bu durumu "dayatmacılık içeren bir oldu bitti operasyonu" şeklinde niteledi.

Şık, "Meseleyi terör ve güvenlik eksenine indirgeyen, 'barış' demekten imtina eden bir anlayışın barışı inşa etmesi zaten beklenemezdi. Öyle de oldu. Tüm bu nedenlerle komisyon raporuna 'hayır' oyu vereceğimizi açıkça ilan ediyoruz." sözlerini sarf etti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirdi. Bu uygulamaya bir an önce son verilmesi gerektiğini söyleyen Bekin, "Stratejik bakımdan Türkiye bir ateş çemberinin içinde bulunmaktadır. Dış güçlerin Türkiye üzerinde bitmeyen planlarını da dikkate alarak birlik ve beraberlik içinde, bir an önce bu sorunları ortadan kaldırmamız ve birliğimizi bir an önce oluşturmamız son derece önemli." dedi.

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, raporu eleştirdi. Rapor yazımı sürecine grubu olmayan partilerin dahil edilmemesine tepki gösteren Bayhan, "Raporun ilk 5 başlığı, komisyonun bugüne kadar çıkardığı birikimden oldukça uzaktır." sözlerini sarf etti.

Bayhan, rapora "hayır" oyu vereceklerini de bildirdi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, grubu bulunmayan partilerin Komisyon raporuna ve yazım sürecine yeteri kadar dahil edilmediklerini söyleyerek, rapora yönelik eleştirilerde bulundu.

Raporda "ortak inanç" ifadesine yer verilmesine karşın bu inançtan kastın ne olduğunun aktarılmadığını belirten Yapıcıoğlu, raporda sorunun adının eksik konulduğunu, çözümünün de eksik kaldığını savundu.

Yapıcıoğlu, "Bu durum, meselenin yine bir asayiş ve güvenlik parantezine mahkum edilmesi riskini taşımaktadır." diye konuştu.