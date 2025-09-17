TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, "Bu süreçte yapılan barış müzakerelerinin, çatışma çözümleriyle ilgili adımların detaylı bir şekilde analizini gerçekleştireceğiz. Ama şunun da farkındayız ki yaptığımız şey Türkiye'ye has bir modelin ortaya konulmasıdır. İnşallah en kısa sürede bu çalışmaları tamamladıktan sonra dünya literatürüne ve dünyadaki demokrasi tarihine armağan edeceğimiz başarılı bir Türkiye örneği olacaktır" dedi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 10'uncu kez toplandı. Akademisyenlerin görüşlerini aktaracağı toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, iki hususa dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Bunlardan birisi komisyonu oluştururken burada yüksek bir siyasal temsil gücünün olmasını sağlamak. Ben bir kere daha bütün siyasi partilere teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin hemen tamamı, oy oranları itibarıyla Türkiye'de oy vermiş vatandaşlarımızın yüzde 95'ine yakın bir kitlenin verdiği bir oy temsiliyle bu komisyonu kurduk. Komisyonda karşılıklı müzakere ederek ve fevkalade şeffaf, açık bir şekilde süreçleri yöneterek, aldığımız kararları da 5'te 3 nitelikli çoğunlukla almayı prensip edinerek yola çıktık. Şimdiye kadar aldığımız bütün kararlarımızı da ittifakla aldık. Dolayısıyla demokratik temsiliyet, siyasal temsil gücü bakımından yüksek bir temsil gücüne sahip bir komisyon oluşturduk, çalışmalarını da bugüne kadar getirdik. Bir başka önemli mesele de toplumun farklı kesimlerini olabildiğince geniş bir yelpazede temsil edebilecek ve böylece ortaya çıkacak toplumsal mutabakatı hızlı ve güçlü bir şekilde genişletecek bir toplumsal mutabakatta geniş tabanı dinleme hassasiyetiydi. Şehit aileleri ve gazilerimizle başladığımız ilk toplantıdan bu yana çok sayıda sivil toplum kuruluşunu, çok sayıda toplumun farklı siyasal karakterine hitap eden grupları dinledik. Herkes burada kendi görüşlerini açıklıkla dile getirdi ve olgun bir şekilde mutabakat zemininin genişletilmesi için çalışmaları sürdürdük" dedi.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bizim şu anda gerçekleştirmeye çalıştığımız husus bir Türkiye modelinin ortaya konulmasıdır. Bu süreçte yapılan barış müzakerelerinin, çatışma çözümleriyle ilgili adımların detaylı bir şekilde analizini gerçekleştireceğiz. Ama şunun da farkındayız ki yaptığımız şey Türkiye'ye has bir modelin ortaya konulmasıdır. İnşallah en kısa sürede bu çalışmaları tamamladıktan sonra dünya literatürüne ve dünyadaki demokrasi tarihine armağan edeceğimiz başarılı bir Türkiye örneği olacaktır. Şunu biliyoruz; hiçbir örnek bir diğerinin aynısı olmaz. Hiçbir örnek bir diğerine tamamıyla benzerlik göstermez. Ama dünyanın farklı yerlerindeki çatışma müzakerelerinden, çözümlerinden çıkaracağımız dersler olduğunu biliyoruz. Buradan alacağımız derslerle tamamıyla bize ait bir modeli ortaya koyabilecek hem siyasal güce, hem toplumsal mutabakata, hem bilgiye hem de Türkiye demokrasisi olarak tecrübeye sahibiz. Ümit ediyorum ki bugünkü çalışmalarımız bu çerçevede bize yeni bir perspektif açacak, çalışmalarımıza yeni bir boyut kazandıracaktır." - ANKARA