Milletvekillerinden İHA'ya ziyaret

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Milletvekili İbrahim Halil Fırat, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman bürosunu ziyaret etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Milletvekili İbrahim Halil Fırat, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman bürosunu ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir tarafından karşılanan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Milletvekili İbrahim Halil Fırat, İHA'nın yaptığı haberleri oldukça yakından takip ettiklerini ve çalışmalarında başarılar dilediklerini söyledi.

Adıyaman ve ülke gündeminin konuşulduğu ziyarette Aydın ve Fırat, depremin meydana geldiği Adıyaman'da yaraları sarmak için var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

Milletvekili Aydın ve Fırat'a, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, Işık Gazetesi İmtiyaz Sahibi Bilal Işık, Günebakış Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mustafa Yücekaya ile gazeteciler eşlik etti. - ADIYAMAN