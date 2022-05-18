Milletvekili Tutdere, Askerhan köyünün su sorununu meclise taşıdı - Haberler

Tbmm Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Çelikhan ilçesine bağlı Askerhan köyünün içme suyu sorununu meclis gündemine taşıdı.

Birkaç gün önce ziyaret etmiş olduğu Askerhan Köyünün içme suyu problemini meclis gündemine taşıyan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, sorunun biran önce çözülmesini istedi.

İçme suyu problemiyle ilgili TBMM Genel Kurulunda konuşan Milletvekili Tutdere, "Çelikhan ilçemizin Askerhan köyünde yaşayan çocukların, kadınların, annelerin, 80 yaşındaki Abdullah amca başta olmak üzere yaşlıların, kısacası köy halkının yaşadığı bir mağduriyeti aktarmak istiyorum. Askerhan köyümüzde içme suyu yok. Köy, karlı dağlarla, derelerle, pınarlarla çevrili ancak içmeye suyu yok, çünkü hizmet yok. 2022 Türkiye'sinde, iktidarın 20'nci yılında, bu köyümüzde çocuklar içmeye su bulamıyor. Halk temel insan hakkı olan temiz içme suyuna erişim hakkından yararlanamıyor, bu hak iktidar tarafından açıkça ihlal ediliyor. Köy halkı bu sorunun acilen çözülmesini, verilen sözlerin tutulmasını istiyor. İçme suyunun bulunmaması Adıyaman için ayıptır, halk için zulümdür. Adıyaman Valiliğini ve Çelikhan Kaymakamlığını buradan göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Politika