Milletvekili Sema Silkin Ün, İklim Kanunu Teklifinin Geri Çekilmesini Değerlendirdi

Milletvekili Ün 'İklim Kanunu' teklifinin geri çekilmesini değerlendirdi

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün :

"Toplumun bu güçlü çağrısına kayıtsız kalmayan ve yasayı geri çekme iradesini gösteren yetkililere de teşekkür ediyorum"

DENİZLİ - Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İklim Kanunu teklifinin geri çekilmesine ilişkin, "Bu gelişme, sadece bir yasal düzenlemenin geri çekilmesi değil; toplumsal vicdanın, ortak aklın ve samimiyetle yürütülen istişarelerin neticesidir. Hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun ortak gelecek için bir araya gelen vatandaşlarımız bu sürecin asıl mimarıdır" dedi.

İklim Kanunu teklifine yönelik tepkilere öncülük eden isimlerden biri olan Denizli Milletvekili ve Gelecek Partisi Sözcüsü Sema Silkin Ün, başta sivil toplum kuruluşları, çevre aktivistleri ve kanaat önderleri olmak üzere birçok kesimle yürüttüğü istişare ve bilinçlendirme çalışmalarıyla dikkat çekmişti. Gelişmelerin ardından iktidar cephesinden gelen açıklamalarla birlikte yasa teklifi geri çekildi.

Kanun teklifinin geri çekilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Sema Silkin Ün, yaptığı açıklamada, "Bu gelişme, sadece bir yasal düzenlemenin geri çekilmesi değil; toplumsal vicdanın, ortak aklın ve samimiyetle yürütülen istişarelerin neticesidir. Hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun ortak gelecek için bir araya gelen vatandaşlarımız bu sürecin asıl mimarıdır" ifadelerini kullandı.

Sürece katkı sağlayan Cumhur İttifakı'na da teşekkür eden Ün, "Toplumun bu güçlü çağrısına kayıtsız kalmayan ve yasayı geri çekme iradesini gösteren yetkililere de teşekkür ediyorum. Bu yaklaşım, siyasette uzlaşma kültürünün mümkün ve gerekli olduğunu bir kez daha göstermiştir" diye konuştu.

Milletvekili Ün, sürecin uzlaşma içinde ilerlemesi gerektiğini vurgulayarak, "Gelin bu konuyu ideolojik ayrışmalardan uzak, ortak çözüm zemininde değerlendirelim. Torunlarımıza üzerinde mutabık kaldığımız sürdürülebilir bir çevre politikası miras bırakalım" çağrısında bulundu.