AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan: Adıyaman'ı hep beraber ayağa kaldıracağız

Ak Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Adıyaman Belediye Başkanı Adayı Ziya Polat'ın açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, "Adıyaman'ı hep beraber ayağa kaldıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Adıyaman Belediye Başkan adayı Ziya Polat'ı tebrik eden Milletvekili İshak Şan, 31 Mart seçimlerine Ziya Polat ile beraber damga vuracaklarını ifade etti.

Aday adaylık sürecinin demokratik bir ortamda geçtiğini ve bu sürecin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ziya Polat isminin açıklanması ile birlikte tamamlandığını ifade eden Milletvekili İshak Şan, "Partimizin bütün fertleri ile birlikte bugün itibariyle adayımız Ziya Polat'ın etrafında kenetlenerek 31 Mart seçimlerini büyük başarı ile birlikte hedeflemekteyiz. Adayımız Ziya Polat'ın heyecanı ve tecrübesi ile birlikte asrın felaketinde büyük hasar alan şehrimizi yeniden daha güzel bir şekilde ayağa kaldıracağımızdan şüphem bulunmamaktadır. Halkımızın tevecühhü ile İnşallah kendisini belediye başkanlığı makamına getirdikten sonra Adıyaman ile ilgili projelerini hemen hayata geçirmek için dört bir koldan mücadele edeceğiz ve Adıyaman'ı hak ettiği yere getireceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Bugüne kadar Adıyaman için elinden geleni yapmaya çalışan kıymetli Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç'a teşekkür ediyorum. Bugünden sonra hepimiz ortak gayesi daha güzel bir Adıyaman oluşturabilmektir. Ak Parti il, ilçe, kadın ve gençlerimiz ve milletvekillerimiz ile birlikte adayımız Ziya Polat'ın rekor bir oy ile seçilip Adıyaman'a hizmet edebilmesi için gecemizi gündüzümüze katacağız" İfadelerini kullandı. - ADIYAMAN