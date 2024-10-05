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Milletvekili İshak Şan, Adıyaman Köylerini Ziyaret Etti

Milletvekili İshak Şan, Adıyaman Köylerini Ziyaret Etti
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek, köy sakinlerinin sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri sundu. Şan, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli çalışmalara hızla devam edeceklerini belirtti.

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Dot, İslamköy, Ortanca, Sarısu, Arılı, Büyükbey, Çaybaşı ve Ovacık Köylerini ziyaret etti.

Köy sakinleri ve muhtarlarla köy konaklarında bir araya gelen Milletvekili Doç. Dr. Şan, muhtarlardan köyün sorunlarını dinleyerek, köylerdeki ihtiyaç ve yapılacak yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu.

Ziyaret ettiği köylerdeki vatandaşların sıkıntılarını, ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Milletvekili Doç. Dr. Şan, sorun ve taleplerin çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılacağını söyledi.

Milletvekili Şan, "Halkımıza hizmetlerin en iyisini sunmak, sıkıntılarını gidermek ve taleplerini karşılamak için her zaman görevimizin başında, vatandaşımızın her daim yanındayız. AK Parti teşkilatları olarak bizim tek gayemiz halkımızı, devletimizin tüm imkanlarından faydalandırmak ve onların iyi bir yaşam standartlarına kavuşmasını sağlamaktır. Bu anlamda bütün teşkilatlarımızla birlikte var gücümüzle hizmet etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Milletvekili Şan'a köy ziyaretlerinde AK Parti Kahta İlçe Başkanı Av. Gaffar Çelebi, Adıyaman İl Genel Meclisi Üyesi Turan Yıldırım, Mustafa Kavak, Kahta Gençlik Kolları Başkanı Furkan İnsan ve il özel idare yetkilileri eşlik etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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