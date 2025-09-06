Milletvekili Hatipoğlu'ndan şehit ailesine ziyaret

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, şehit Vahit Elmas'ın ailesini ve bir kazada hayatını kaybeden Melih Karaca'nın yakınlarını ziyaret etti.

Milletvekili Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1993 yılında Bingöl'de şehit olan kıymetli hemşehrimiz Vahit Elmas'ın ailesini ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Ardından, geçtiğimiz günlerde elim bir kazada hayatını kaybeden Melih Karaca kardeşimizin ailesine taziye ziyaretinde bulunarak acılarını paylaştık. Aziz şehidimize ve Melih kardeşimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR