Milletvekili Hatipoğlu, kumbarasını Eskişehirspor'a bağışlayan minik Buğra'yı takdir etti

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, su tabancası almak için para biriktirdiği kumbarasını Eskişehirspor'a bağışlayan 5 yaşındaki Hüseyin Buğra Er ile ilgili olarak, "Helal olsun sana Buğra, helal olsun seni böyle yetiştiren aileye. Sen hiç merak etme, Nebi amcan sana su tabancalarının kralını alacak" dedi.

Fanatik Eskişehirspor taraftarı Osman ve Betül Er çiftinin 5 yaşındaki oğulları Hüseyin Buğra Er, play-off mücadeleleri öncesi kulübe destek olmak amacıyla kumbarasındaki parayı takıma bağışlamıştı. Yaz tatilinde su tabancası almak için kumbarasında biriktirdiği parayı kulübe bağışlama kararı alan minik Hüseyin Buğra'nın bu anlamlı hareketi, sosyal medyada viral olmuştu. Minik Buğra'yı takdir eden Eskişehirspor'un eski kulüp başkanı AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Helal olsun seni böyle yetiştiren aileye"

Hatipoğlu'nun paylaşımında, "Su tabancası almak için kuruş kuruş biriktirdiği harçlıklarını, Eskişehirspor'umuz için başlattığımız prim kampanyamıza hiç düşünmeden bağışlayan 5 yaşındaki Hüseyin Buğra Er yavrumuzu görüyorsunuz. Eskişehir'in kalbinde büyüyen, daha şimdiden bu şehre yürekten bağlanmış minik bir hemşehrimiz. Buğra diyor ki, 'Bu parayı Es-Es için harcadım. Normalde yazın su tabancası almak için biriktiriyordum. Ama bunu şampiyonluk yolunda harcamak istedim.' Helal olsun sana Buğra, helal olsun seni böyle yetiştiren aileye. Sen hiç merak etme, Nebi Amcan sana su tabancalarının kralını alacak. Ama şunu da bil ki: bugün senin o küçücük elinle yaptığın bu büyük jest, Eskişehir'in hafızasına çoktan kazındı. Sen böyle vatanına, milletine, şehrine sahip çık yeter; bu şehir de seni hep bağrına basacak" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

