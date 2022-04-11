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Milletvekili Atalay, Posof Türkgözü Sınır Kapısı inşaat alanında incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Milletvekili Atalay, Posof Türkgözü Sınır Kapısı inşaat alanında incelemelerde bulundu

AK Parti Ardahan Prof. Dr. Orhan Atalay, geçtiğimiz yıl yenilenmeye başlayan Posof Türkgözü Sınır Kapısı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

POSOF, ARDAHAN (İHA) - AK Parti Ardahan Prof. Dr. Orhan Atalay, geçtiğimiz yıl yenilenmeye başlayan Posof Türkgözü Sınır Kapısı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Milletvekili Orhan Atalay ilçe girişinde Belediye Başkanı Cahit Ulgar ve belediye meclis üyeleri tarafından yolda karşılandı. Heyet toplu olarak birlikte sınır kapısına geçti. Sınır kapısında inşaat yetkilileri tarafından karşılanan Milletvekili Atalay ve heyete inşaatın son durumu hakkında bilgiler verildi.

Alınan kararla iki yıldır sadece tırların geçişine izin verilen Gürcistan ile Türkiye arasındaki sınır kapısının normal geçişlere Ramazan Bayramı'ndan itibaren izin verileceği belirtildi. Ardahan'dan gelen heyet ve Posof Belediyesi ekibi sınır kapısından sonra Posof Emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek Polis Haftası'nı kutladılar. Sonrasında ise Posof Yüksekokulu yurdunda öğrencilerle beraber iftar yapıldı. - ARDAHAN

Milletvekili Atalay, Posof Türkgözü Sınır Kapısı inşaat alanında incelemelerde bulundu

Milletvekili Atalay, Posof Türkgözü Sınır Kapısı inşaat alanında incelemelerde bulundu

Milletvekili Atalay, Posof Türkgözü Sınır Kapısı inşaat alanında incelemelerde bulundu

Milletvekili Atalay, Posof Türkgözü Sınır Kapısı inşaat alanında incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı / Politika

Posof Sınır Kapısı, Orhan Atalay, İnşaat, Posof, Politika, Haberler

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