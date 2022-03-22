Milletvekili Arvas'tan Muradiye'ye ziyaret

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas, Muradiye ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Sabah saatlerinde Muradiye ilçesine gelen Milletvekili Arvas, ilk olarak yapımı tamamlanan Cumhuriyet Ortaokulunda incelemelerde bulunarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu'dan bilgi aldı. Ardından Cumhuriyet Ortaokulunun robotik kodlama sınıfını ziyaret ederek Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Kübra Güner ve öğrenciler tarafından yapılan projeler hakkında bilgi alan Arvas, daha sonra Muradiye Gençlik Merkezinde öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle bir süre sohbet ederek isteklerini dinleyen Arvas, son olarak Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret ederek güven tazeleyen başkanlara hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Milletvekili Arvas'a Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Aslanbay ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Polat da eşlik etti. - VAN