Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'na rakip mi geliyor? Özdağ ile İnce bugün görüşecek

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın ardından art arda yeni ittifaklar kurulmuştu. Bu iki ittifaka rakip yeni ittifakların daha ortaya çıkacağı öne sürülüyor. Kulislerde ittifak oluşturacağı iddia edilen iki isim Muharrem İnce ve Ümit Özdağ ise bugün bir araya gelecek.

2023 seçimlerine yaklaşılmasıyla birlikte seçimler en güçlü ittifakların Millet ve Cumhur İttifakı olduğu belirtiliyor. Son yapılan anketlerde de bu ittifakın kıyasıya yarıştığı görülüyor. 6'lı masanın kurulmasıyla birlikte farklı bir yapıya geçen muhalefet ise yeni partileri masaya katıp katmamanın hesaplarını yapıyor.

MP VE ZAFER CEPHESİNDE DE HAREKETLİLİK VAR

Millet ve Cumhur'un ardından geçtiğimiz günlerde sol partiler ve HDP tarafından yeni ittifaklar oluşturulmuştu. Bu ittifakların yanı sıra milliyetçi-ulusalcaı olarak görülen Memleket Partisi ve Zafer Partisi'nin de bir ittifak oluşturabileceği öne sürülüyordu. Bugün konuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

SAAT 17.00'DA BİR ARAYA GELECEKLER

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün saat 17.00'da bir araya gelecek. İki liderin görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.