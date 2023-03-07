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Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter profilini de güncelledi

Politika Haberleri

6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Meclis Grubu'na veda ettiği konuşmanın ardından Twitter profiline "13. Cumhurbaşkanı adayı" ifadesini ekledi.

Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı Adayı olarak belirlenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter profiline "13. Cumhurbaşkanı adayı" ifadesini ekledi.

PROFİLDEKİ BİLGİLER GÜNCELLENDİ

Kılıçdaroğlu'nun Twitter profilinde, "13. Cumhurbaşkanı Adayı | Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı | Gençlerin Demokrat Amcası | Bay Kemal" ifadeleri yer aldı.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter profilini de güncelledi

ADAYLIĞI RESMEN AÇIKLANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Altılı Masa' olarak kurulan Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

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