Millet İttifakı'nda Akşener'siz ilk toplantı! 5 liderin bildiri yayımlaması bekleniyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkmasının ardından masanın diğer 5 lideri, bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Olağanüstü gerçekleştirilen toplantının ardından, 5 siyasi partinin genel başkanlarının imzasıyla ortak bildirim yayımlanması bekleniyor.

6'lı Masa'da 5 lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde anlaşırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener buna karşı çıktı. Kılıçdaroğlu isminin zorla dayatıldığını söyleyen Meral Akşener, masadan kalktı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na "görev" çağrısında bulunan Akşener, iki belediye başkanından da umduğu yanıtı alamadı.

MİLLET İTTİFAKI'NDA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Akşener'in restinin ardından Millet İttifakı'nın diğer 5 partisi pazartesi yapılacak olan olağan Altılı Masa'nın 13'üncü toplantısı öncesi olağanüstü toplanma kararı aldı. Olağanüstü toplantı, saat 17.00'de Saadet Partisi Genel Merkez binasında başladı.

5 GENEL BAŞKAN, SAADET PARTİSİ'NDE

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen olağanüstü toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı. Karamollaoğlu, genel başkanları parti girişinde karşıladı.

TOPLANTI BASINA KAPALI YAPILIYOR

Toplantı basına kapalı gerçekleştiriliyor. Toplantının ardından liderlerin imzasıyla ortak bildiri yayımlanması bekleniyor.