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Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkez binasına geldi

Politika Haberleri

- Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkez binasına geldi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu CHP Genel...

- Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkez binasına geldi

ANKARA - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu CHP Genel Merkez binasına geldi.

Millet İttifakı'nın 5 lideri, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde görüşmek için CHP Genel Merkez binasında bir araya geldi. Saat 15.15'te parti binasının otoparkından giriş yapan liderler, basına kapalı toplantı gerçekleştirecek. Toplantının ardından ise 6 liderin imzasının bulunduğu ortak yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Musab Gümüşer - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı Meral Akşener İYİ Parti Politika Haberler

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