MHP Yozgat Merkez ve Sorgun İlçe Kongreleri Gerçekleştirildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat merkez ve Sorgun ilçe olağan kongreleri yapıldı. Yapılan seçimlerde Adem Kızılay merkez ilçe başkanı, Muaz Ağan ise Sorgun ilçe başkanı seçildi. Kongreye MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve partililer katıldı.