MHP Yozgat Merkez ve Sorgun İlçe Kongreleri Gerçekleştirildi
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat merkez ve Sorgun ilçe olağan kongreleri yapıldı. Yapılan seçimlerde Adem Kızılay merkez ilçe başkanı, Muaz Ağan ise Sorgun ilçe başkanı seçildi. Kongreye MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve partililer katıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat merkez ve Sorgun ilçe olağan kongreleri gerçekleştirildi.
İl Kütür ve Turizm Müdürlüğü salonunda yapılan ve tek listeyle gidilen seçimli merkez ilçe kongresinde, 185 delegenin oyunun tamamını alan mevcut başkan Adem Kızılay, tekrar başkanlığa seçildi.
???????Sorgun ilçe kongresi ise İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda yapıldı.
Tek aday olarak gidilen kongrede Muaz Ağan, 68 delegenin tamamının oyunu alarak MHP Sorgun İlçe Başkanı seçildi.
Kongreye, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, partililer ve vatandaşlar katıldı.