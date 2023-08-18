MHP Yeşilyurt İlçe Kongresi Yapıldı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yeşilyurt İlçe Kongresi, divan başkanlığı seçimi ve konuşmaların ardından gerçekleştirilen oy verme işlemiyle tamamlandı. Mevcut başkan Ahmet Turan Aydoğan üçüncü kez seçildi.
Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Hamamözü Olağan İlçe Kongresi yapıldı.
Kongre, üyelerin katılımı ile ilçe başkanlığında gerçekleşti.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede, divan başkanlığı seçimi yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.
Yapılan konuşmaların ardından oy verme işlemi gerçekleştirildi. Hamamözü MHP İlçe Başkanlığında yapılan seçimde mevcut başkan Kemal Yılmaz yeniden başkan seçildi.
Kongreye, Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar ve üyeler katıldı.