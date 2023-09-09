MHP Yakakent İlçe Başkanlığı 14. Olağan Kongresi Yapıldı
MHP Yakakent İlçe Başkanlığı 14. olağan kongresi, Yakakent Sosyal Hizmetler Çözüm Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Kongrede, Muhammet Altun ilçe başkanlığına seçildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yakakent İlçe Başkanlığı 14. olağan kongresi yapıldı.
Yakakent Sosyal Hizmetler Çözüm Merkezi salonunda gerçekleştirilen olağan kongrede, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.
Gündem maddelerinin yerine getirilmesinden sonra tek liste halinde yapılan seçimler sonucu Muhammet Altun, ilçe başkanlığına seçildi.
Kaynak: AA / Politika