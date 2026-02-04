Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerini kabulü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda umut hakkı konusunun yer alacağını belirtti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile birlikte yapılan basın açıklamasında, siyasi görüş ayrılığı bulunmadığı ifade edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapora ilişkin, "Umut hakkı konusunda uzlaştık, bir problem yok. Raporda olacak." dedi.

Yıldız ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapora ilişkin, siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul ettiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

MHP'li Yıldız, bir basın mensubunun "Umut hakkı konusunda uzlaşma oldu mu?" sorusuna, "Umut hakkı konusunda uzlaştık, bir problem yok. Raporda olacak. AİHM kararları umut hakkından bahsediyor. Bizim bu raporda AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyma tavsiye edilecek. Onun için de umut hakkı da var." yanıtını verdi.

Ciddi bir görüş ayrılığı bulunmadığını aktaran Yıldız, ülkenin ve çocukların geleceği, birlik ve bütünlük konusunda anlaştıklarını belirtti.

Çerçeve metinleri Meclise gönderdikten sonra bütün siyasi parti gruplarının imzalamasını istediklerini ve konunun "milli bir mesele" olduğunu dile getiren Yıldız, Terörsüz Türkiye'den "Terörsüz Bölge"nin de oluşmaya başladığına işaret etti.

Yıldız, teyit-tespit meselesinden "örgütün dağılması, silahların bırakılmasının" anlaşılması gerektiğini vurgulayarak "Yoksa 'Z dağında bir terörist var, elinde de silah var, o yakalanmadan yasa çıkmaz' diye bir düşünce olabilir mi?" ifadesini kullandı.

Teyidi devletin resmi kurumlarının yapacağına dikkati çeken Yıldız, "Açıklanacak şey, örgütün tamamen dağıldığı, silahların tamamen bırakıldığı... Bunu görünce bitecek." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Emir ise "Hiçbir somut konu üzerinde görüş ifade etmemiz olanaklı değil ama bir bütün olarak kamuoyunun bildiği ve komisyonun gündeminde olan hemen hemen her konuda görüşüyoruz, konuşuyoruz. Uyum içerisindeyiz, yaklaşıyoruz birbirimize." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi

Epstein dosyasında ortaya çıkan detay bir ülkeyi alarma geçirdi
Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor

Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor
Köylüler tesadüfen keşfetti! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor

Tesadüfen keşfedildi! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi

Epstein dosyasında ortaya çıkan detay bir ülkeyi alarma geçirdi
Olaitan'dan transfer itirafı: Beşiktaş'ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş

Beşiktaş'ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti

Rakibinin gözünün yaşına bakmadılar