MHP Söğüt İlçe Yardımcısı Özkan Köksal Vefat Etti
MHP Söğüt İlçe Yardımcısı Özkan Köksal, amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi öğle namazının ardından Hasandere Köyü Mezarlığına defnedilecek.
Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Söğüt İlçe Yardımcısı Özkan Köksal vefat etti.
Mhp Söğüt İlçe Yardımcısı Özkan Köksal bu sabah yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merkeze Hasandere Köyü Mezarlığına defnedilecektir. MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partimiz Söğüt İlçe Başkan Yardımcısı Özkan Köksal vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine sabırlar diliyorum" dedi. - BİLECİK