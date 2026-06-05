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MHP Şanlıurfa İl Başkanlığına Osman Mutlu getirildi

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğü gereği Şanlıurfa il ve ilçe teşkilatlarının feshedildiğini ve yeni il başkanı olarak Osman Mutlu'nun atandığını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Şanlıurfa İl Başkanlığına Osman Mutlu'nun atandığını bildirdi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu atanmıştır."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
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