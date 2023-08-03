MHP Samsun İl Başkanlığı'na Burhan Mucur atandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi, Samsun İl Başkanlığı'na iş adamı Burhan Mucur'u atadı. Mucur, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli tarafından göreve tebliğ edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Genel Merkezi, Samsun İl Başkanlığı'na iş adamı Burhan Mucur'u atadı.

Mhp Genel Merkezi tarafından Ankara'ya davet edilen Burhan Mucur'a Samsun İl Başkanlığı görevi MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli tarafından tebliğ edildi. Burhan Mucur ziyaret sırasında Onur Anıtı'nın heykelini Bahçeli'ye takdim etti.

Yarın öğleden sonra MHP Samsun İl Başkanlığı'nda düzenlenecek devir teslim töreninin ardından Burhan Mucur ve yönetimi göreve başlayacak. - SAMSUN