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MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur'dan Heyelan Açıklaması

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur'dan Heyelan Açıklaması
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MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Canik ilçesindeki heyelan faciasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, adaletin sağlanacağına inandığını belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Canik ilçesinde yaşanan heyelan faciasıyla ilgili yaptığı açıklamada, adaletin tecelli edeceğine ve sorumluların gerekli cezayı alacağına inandıklarını söyledi.

Canik ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana gelen heyelanda baba Adem Kaya(35) ile çocukları Açelya Mina (7) ve Ayla Kaya'nın (5) hayatını kaybettiğini, anne Çiğdem Kaya'nın (31) ise yaralı olarak kurtarıldığını hatırlatan Mucur, olayın kendilerini derinden üzdüğünü vurguladı. Burhan Mucur açıklamasında, "Kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve şehrimize başsağlığı diliyoruz. Olayın ardından hangi gelişme yaşanırsa yaşansın, kayıplarımızı geri getiremez. Ancak adaletin tecelli edeceğinden ve sorumluların gerekli cezayı alacağından şüphemiz yoktur. Bu elim olayın yakın takipçisi olacağız. Ülkemizde, bölgemizde, şehrimizde bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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