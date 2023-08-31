MHP Salihli İlçe Başkanlığı Görev Dağılımını Yaptı

Kongre sürecini tamamlayan MHP Salihli İlçe Başkanlığı, ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı. İlçe başkanı Halil Tüfek, görev dağılımının ardından hizmete başlama vurgusu yaptı.

Kongre sürecini tamamlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Başkanlığı, ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı.

MHP Salihli İlçe Başkanlığında görev dağılımı belli oldu. Kongre sürecinin tamamlanmasının ardından MHP Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek ilk toplantısını gerçekleştirdi. Parti binasında gerçekleştirilen toplantıda MHP Salihli İlçe Teşkilatında Başkan Vekili İdris Bayram ve Osman Nuri Suğrak, Başkan Yardımcıları Günay Topkaya, Mustafa Ünveren, Ömer Genç, Suat Pekçolak, İlyaz Saltık, Nuh Koçak, Nedim Çelik, Erkan Korkmaz, Fatih Saltık, Yaman Helvacı ve Atilla Çelik'ten oluşurken, ilçe sekreteri Ulvi Kürşad Bayram, sekreter yardımcısı Erol Cirit, İlçe Muhasibi Halil Ünkaya, Muhasip Yardımcısı Orhan Par'dan oluştu.

Görev dağılımlarını gerçekleştirdiklerini belirten MHP Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek, "Mazbatamızı alıp göreve başladıktan sonra ilk toplantımızda görev dağılımımızı gerçekleştirdik. Şimdi görev zamanı, şimdi hizmet zamanıdır. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin emrinde, ülküdaşlarımızın desteği ile Salihli'de üç hilalli bayrağı daha üst noktalara taşımak için gece gündüz demeden çalışacağız. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin" dedi. - MANİSA