MHP Pasinler İlçe Teşkilatı Yeni Hizmet Binasını Açtı
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Milliyetçi Hareket Partisi Pasinler İlçe Teşkilatı'nın yeni hizmet binası açılış töreniyle hizmete girdi. Törene MHP İl Başkanı, Pasinler Belediye Başkanı ve diğer siyasi temsilciler katıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi Pasinler İlçe Teşkilat binası yapılan açılış töreniyle hizmete açıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi Pasinler İlçe Başkanlığı yeni hizmet binası açılışı bugün düzenlenen törenle açılışı gerçekleşti. Açılışa MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Ak Parti Pasinler İlçe Başkanı Gökhan Kanal, Pasinler Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ayrancı, Mahalle Muhtarları, Partililer ve vatandaşlar katıldı.
Açılışta folklor ve mehteran takımları tarafından gösteriler sunuldu. MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, MHP Pasinler İlçe Başkanı Erkan Yağar birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından Milliyetçi Hareket Partisi Pasinler İlçe Başkanlığı yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. - ERZURUM