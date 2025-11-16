MHP Pasinler İlçe Başkanlığı'ndan Vatandaşlarla Buluşma

Milliyetçi Hareket Partisi Pasinler İlçe Başkanlığı "Hayırlı Günler Komşum" sloganıyla ilçe merkezinde ve mahallelerde hane ziyaretleri ve kahvehane ziyaretleriyle vatandaşlarla buluşuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Pasinler İlçe Başkanı Erkan Yağar, "Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendinin emir ve talimatları doğrultusunda başlattığımız "Hayırlı Günler Komşum – Derdin Derdimiz" sohbetlerinin, geniş bir katılımla Pasinler ilçemizde çarşı merkezinde gerçekleştirdik. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere birçok önemli gündem konusunu istişare ettiğimiz bu buluşmada; hemşerilerimizin dertlerini dinledik, taleplerini aldık" dedi.

Yağar, "Pasinler'in soğuk bir sonbahar gününde gönüllerimizi ısıtan bu samimi sohbetimize katılım sağlayan tüm Muhtarlarımıza ve hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Programa teşrif eden İl Başkan Yardımcımız Cihan Aksakal'a, İl yönetimimden Salih Üçlü, Ömer Demir, Alparslan Kılınboz ve Hüseyin Haktan Bayrakçı'ya, Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı'ya, Mahalle muhtarlarımıza ve çok kıymetli Hasankaleli hemşerilerimize, Pasinler İlçe Yönetimimize, Pasinler sevdasıyla dertleştiğimiz tüm gönüldaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum." dedi. - ERZURUM